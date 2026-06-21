Едже Иртем умря на 35 след запой

Цяла Турция е в шок заради кончината на Едже Иртем – една от звездите на популярния и у нас сериал „Шербет от боровинки”. Ослепителната актриса издъхна внезапно на 15 юни – ден след 35-годишния си юбилей. Смъртта й е следствие от инфаркт, сполетял красавицата в нощните часове.



Млада жена да получи сърдечен удар е голяма рядкост, затова на без време отишлата си тв звезда беше направена аутопсия. Съдебните медици все още не са публикували доклада си, но вече има подозрения кое е причинило спирането на сърцето – комбинирането на транквиланти с пиячка. По-рано през седмицата и самата майка на Едже потвърди, че дъщеря й е имала навика да злоупотребявала с алкохол, а най-редовно се тъпчела и с антидепресанти.



Часове преди кончината си актрисата посетила с родителката си заведение в Истанбул, показват записи от охранителните камери на ресторант. В бистрото г-ца Иртем ставала от масата на всеки половин час, отивала до бара, поръчвала едно голямо уиски, гаврътвала го на екс и се връщала при мама Нурие. Наливала се далеч от погледа на майка си, защото не искала да я тревожи.



В 20.36 ч. двете дами се прибрали вкъщи. Понеже Едже се клатушкала от поетия алкохол, се налагало по пътя към дома родителката й да я придържа с ръце.

„Влязохме в жилището ни и дъщеря ми се легна. През нощта я чух да отваря тоалетната, а след това се върна в стаята си. На сутринта отидох да я викам за закуска и я открих бездиханна”, плаче неутешимо почернената Нурие Иртем.

Екранната Ъшъл от „Шербет от боровинки” се депресирала и алкохолизирала през 2025-а, когото огромен зъл пес убил на улицата паленцето й Пучи. Кученцето буквално било разкъсано пред очите на стопанката си.



Без време отишлата си актриса беше опята в сряда по обед в джамията „Кушадасъ Меркез ханъм”, като най-много сълзи на траурната церемония проля баща й Вурал. Възрастният мъж виеше от мъка и на два пъти аха да колабира.