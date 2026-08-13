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Мариана Векилска се стопи за сватбата на дъщеря си, вижте как е отслабнала

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Румен Димитров
1624
Мариана Векилска се стопи за сватбата на дъщеря си, вижте как е отслабнала

Румен Димитров
1624

Мариана Векилска е влязла в сериозна битка с килограмите заради предстоящата сватба на дъщеря си Габриела, забелязаха наблюдателни нейни последователи. Водещата на „България в 60 минути“ по БНТ публикува нова снимка в социалните мрежи, на която отново изглежда с фигура на момиче. Разликата спрямо някои от предишните й публични прояви е видима и веднага породи въпроса как е успяла толкова бързо да се върне във форма.

Според близки до нея Векилска е ограничила сериозно храненето си и е започнала да внимава повече с количествата и избора на продуктите. Наблягала на по-лека храна, зеленчуци, белтъчини и достатъчно вода, а сладките и тестените изделия свела до минимум. За подобен режим много жени над 50 години разчитат именно на постепенно намаляване на порциите вместо на строги гладувания. Водещата увеличила движението и физическата активност.

В тв средите се коментира и че водещата ползва и GLP-1 препарати за отслабване, като оземпик, които допринасят за толкова бързото й влизане във форма. Векилска с години се бореше с излишните килограми, които видимо не мърдаха, но сега са изчезнали за рекордно кратко време.

Поводът за новата й мотивация обаче е ясен – сватбата на Габриела. 31-годишната дъщеря на Мариана и бившия футболен национал Георги Донков вече е сгодена, а подготовката за големия ден върви с пълна сила. Самата Векилска показа как двете избират булчинска рокля. „В Международния ден на семейството споделям съкровен момент. Избираме сватбена рокля. Няколко месеца преди вълнуващото събитие все още не ми се вярва, че малкото ми момиченце, с което израснахме заедно, създава свое семейство!“, написа гордата майка.

Векилска от години обръща сериозно внимание на външния си вид. Тя не крие, че професията й изисква постоянна грижа за кожата, тъй като повече от 20 години ежедневно е под тежък грим, изкуствено осветление и пред камерите. През годините е посещавала специализирани клиники за естетична дерматология и е признавала, че вярва в професионалната грижа за кожата. Сега обаче фокусът очевидно е преместен към фигурата. За големия семеен празник Векилска явно иска да бъде в най-добрата си форма, а последната й снимка показва, че вече е постигнала сериозна промяна.

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5 Коментара

Пукни Мангалко.

преди 53 минути

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чист Смрадлив Циганин надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос (Типично Циганска Черта) къде само майка му и баща му не са Гнусни Мангали. Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 52 минути

!!! Ние сме пострадали и живеем в страх и това е ясно, но много други могат да пострадат и да останат без стотинка с висящ заем и без дом. Припомняме, че всичко започва от фирмата за недвижими имоти на Надежда Дойчева която свързва клиентите с останалите престъпници с цел измама. !!!

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Пукни Мангалко.

преди 51 минути

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Бивш от МВР76

преди 51 минути

Най много се Гордеем с Моето Майче, че е Бяла и Симпатична Българка. Откакто се помним е Евангелистка. Да Бъде Благословена. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Йешуа

преди 50 минути

!!! Мъжът, убил Румяна в катастрофа, дори не е съден за това. Циганинът Любо шофирал с бясна скорост автомобила, певицата го молела да намали !!!

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