Мариана Векилска се стопи за сватбата на дъщеря си, вижте как е отслабнала

Мариана Векилска е влязла в сериозна битка с килограмите заради предстоящата сватба на дъщеря си Габриела, забелязаха наблюдателни нейни последователи. Водещата на „България в 60 минути“ по БНТ публикува нова снимка в социалните мрежи, на която отново изглежда с фигура на момиче. Разликата спрямо някои от предишните й публични прояви е видима и веднага породи въпроса как е успяла толкова бързо да се върне във форма.

Според близки до нея Векилска е ограничила сериозно храненето си и е започнала да внимава повече с количествата и избора на продуктите. Наблягала на по-лека храна, зеленчуци, белтъчини и достатъчно вода, а сладките и тестените изделия свела до минимум. За подобен режим много жени над 50 години разчитат именно на постепенно намаляване на порциите вместо на строги гладувания. Водещата увеличила движението и физическата активност.

В тв средите се коментира и че водещата ползва и GLP-1 препарати за отслабване, като оземпик, които допринасят за толкова бързото й влизане във форма. Векилска с години се бореше с излишните килограми, които видимо не мърдаха, но сега са изчезнали за рекордно кратко време.

Поводът за новата й мотивация обаче е ясен – сватбата на Габриела. 31-годишната дъщеря на Мариана и бившия футболен национал Георги Донков вече е сгодена, а подготовката за големия ден върви с пълна сила. Самата Векилска показа как двете избират булчинска рокля. „В Международния ден на семейството споделям съкровен момент. Избираме сватбена рокля. Няколко месеца преди вълнуващото събитие все още не ми се вярва, че малкото ми момиченце, с което израснахме заедно, създава свое семейство!“, написа гордата майка.

Векилска от години обръща сериозно внимание на външния си вид. Тя не крие, че професията й изисква постоянна грижа за кожата, тъй като повече от 20 години ежедневно е под тежък грим, изкуствено осветление и пред камерите. През годините е посещавала специализирани клиники за естетична дерматология и е признавала, че вярва в професионалната грижа за кожата. Сега обаче фокусът очевидно е преместен към фигурата. За големия семеен празник Векилска явно иска да бъде в най-добрата си форма, а последната й снимка показва, че вече е постигнала сериозна промяна.