Еми Стамболова се завръща с нови песни

Румен Димитров
42

Фолк легендата Еми Стамболова се завръща ударно. Певицата е записала нови песни след няколкогодишно отсъствие от сцената и в най-скоро време смята да ги представи на вярната си публика. За целта обаче, изпълнителката моли феновете си за помощ в някои креативни решения.

"Приятели, записах няколко нови песни.

Първата, която ще ви представя след броени дни, е малко по-различна от това, което съм правила досега. Нямам търпение да я чуете!

Но преди това имам нужда от вашата помощ - да изберем заглавие за нея. След 3-годишна пауза се завръщам с авторска музика", обяви радостно Еми Стамболова.

В профила си във фейсбук тя пусна анкета как да се казва първата от песните, които ще пусне.

В крайна сметка почитателите ѝ са решили първата песен, която ще излезе, да се казва "Дума мръсна".

