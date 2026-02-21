Българка за пръв път на Сан Ремо

Българка за пръв път ще се яви в официалната програма на фестивала в Сан Ремо.

Това ще се случи във вторник, 24 февруари, когато започва самата надпревара. Елмира Маринова се явява с артистичния псевдоним El Ma и е част от трио заедно с певеца Blind и рапъра Sonico. Тримата ще участват в конкурса за млади таланти. А песента им се нарича Nei miei DM.

Изява

Досега само Димитър Йосифов се е изявявал като певец на фестивала в Сан Ремо, но той е участвал единствено в съпътстваща програма на площада с концерт от артисти от цял свят, пеещи италиански канцонети, където е изпълнил две песни. Те са били като поздрав към организаторите.

Елмира е първият български участник в официалната програма и ще се изяви в театър „Аристон“.

Nei miei DM се сдоби и с интересен клип. Там мафиот отвлича участниците, за да му пеят на частен концерт. Парчето е издание на „Сони мюзик“. Стилът на песента е електро поп.

Връзка

В социалните мрежи на българи в Италия се появи призив Ел Ма да бъде подкрепена. Нейна учителка е доц. Дарияна Куманова. За Ел Ма се пише в призива: „Това е уникален прецедент в историята на фестивала – участие на българска певица, с изключение на нейната менторка и мениджър доц. Дарияна Куманова, която през 2018 г. имаше честта да бъде диригент и музикален директор на сцената на театър „Аристон“. Пояснява се още: „Ел Ма е родена през 2007 г. в София. Първите ѝ крачки в музикалния свят започват още в детските ѝ години, но истинските успехи идват след срещата ѝ с доц. Куманова. Двете започват съвместна работа – уроци по пеене, аранжименти и писане на авторска музика. Аплодисментите не закъсняват – през 2023 г. Ел Ма печели първо място в категория „Солисти“ на международния конкурс за таланти Performer Cup, който се провежда ежегодно в Рим. 2024 г. ѝ носи нови големи успехи. След изключително тежка селекция, хиляди прослушвания и кастинги, тя е избрана за участие в италианския X Factor, където веднага изпъква с невероятния си глас. Дори журито започва да я нарича „малката поп звезда“.

Струни

Става ясно още: „По здравословни причини Ел Ма е принудена да напусне конкурса X Factor по-рано – съществува риск за гласните ѝ струни. Това обаче не я спира. Напротив – от този момент следват безброй участия на едни от най-популярните сцени в Италия. Гласът ѝ звучи по всички водещи италиански радиостанции, а годината завършва с новогодишен концерт, излъчван по всички национални телевизии.“

И след това: „2025 г. носи ново предизвикателство за вече порасналата Елмира. Тя е поканена да участва в проект, в който е главна героиня в триото Blind – EL MA – Sonico с песента Nei miei DM. Именно с тази песен те се класират сред над 500 участници в конкурса Area Sanremo, който им дава правото да се качат на сцената на театър „Аристон“ в категорията Nuove Proposte („Нови предложения“).“

Елмира пояснява: „Състезанието беше наистина трудно, но няма думи, с които да опиша радостта и удовлетворението от съвместната ни работа, за да стигнем дотук. Нямам търпение да се кача на сцената. Това е само началото на ново приключение, защото най-хубавото тепърва предстои.“