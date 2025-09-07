Последни
Франциска се връща в Ню Йорк

Танцьорката напусна телевизията след година като водеща

Танцьорката напусна телевизията след година като водеща

Франциска Йорданова заминава за Ню Йорк след Би Ти Ви. От телевизията съобщиха миналия понеделник, че танцьорката вече няма да работи в шоуто „Преди обед”, чиято водеща беше в продължение на година. Тя щяла да се отдаде на любовта си към танците. „Уикенд” научи, че отлита за САЩ, където е живяла в продължение на 20 години.

 

Чаровната вече бивша водеща на „Преди обед” ще журира в конкурс по танци в Ню Йорк. Ангажиментът е бил поет много отдавна и в Би Ти Ви са знаели за него от месеци. Самият продуцент на шоуто – Георги Тошев – съобщи в края на предишния тв сезон, че през септември Франциска ще е в Ню Йорк. Преди нея там щял да бъде Петър Дочев, който вече пуска в предаването репортажи и интервюта, заснети по време на престоя му. Още когато стана водеща на „Преди обед”, Франциска съобщи, че с мъжа й Томаш Папкала са имали поети ангажименти като танцьори, съдии и преподаватели по танци за година напред. Те били подписали договорите за тези ангажименти много преди Йорданова да получи предложение за работа в предаването, така че шефовете й са били запознати с графика й и са знаели точно кога й се налага да отсъства от работа.

До последно обаче се смятало, че танцьорката все пак ще остане в екипа на предаването със своя рубрика, както колегите си Оля Малинова и Петър Дочев. Планирало се е да започне да работи по тази рубрика веднага след като кацне от Ню Йорк обратно в София. Говори се, че се била отказала буквално дни преди завръщането на предаването в ефир след лятната отпуска с новата водеща – Венета Райкова. Ето какво написа Франциска в социалните мрежи в деня, в който „горещата” блондинка седна в студиото на „Преди обед”: „Скъпи приятели! Моят път в „Преди обед” приключи, но пътят в живота не е един. Смяната на формата ме накара да поема в нова посока. Това беше преживяване, което не може да се побере в един пост – срещнах невероятни хора, изживях силни емоции и научих уроци, които ще нося винаги със себе си. Благодаря на Георги Тошев за доверието. И най-вече благодаря на вас, зрителите: на тези, които ме подкрепяхте, и на тези, които ме критикувахте. И двете ме стимулираха да бъда по-добра. Успех на екипа и нови хоризонти на всички ни!”.

От тези думи става ясно, че Франциска не таи лоши чувства към „Преди обед”, но все пак е решила, че мястото й не е там. Това всъщност беше ясно от самото начало – тя не беше добре подготвена за журналист и тв водещ, макар че е изключително красива и харизматична, което й спечели много фенове въпреки очевидната липса на компетентност. Танцьорката се опитваше да запълни празнините в подготовката си, като се записа да учи.

Още преди година тя сподели в интервю, че е студентка по журналистика и реклама в Шуменския университет. Планът й беше да се дипломира в рамките на годината и занапред да се развива в тази сфера. Това лято танцьорката трябваше да пише дипломна работа. Дали е успяла да завърши образованието си? До момента не е споделила публично такава информация. Знае се само, че с мъжа й Томаш през лятото са били на голямо танцово събитие в Прага. Този месец й предстои състезанието в Ню Йорк, а най-вероятно я чакат и други подобни събития, така че няма да й е скучно без „Преди обед”. Ако в Би Ти Ви решат да правят нов сезон на танцовото си състезание „Денсинг старс”, със сигурност ще я поканят в журито.

 

