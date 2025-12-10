Натали и Орлин са заедно след „Ергенът“

„Ергенът: Любов в рая“ приключи, а пет от дамите си тръгнаха с пръстени от Гърция, където се снимаше предаването. Йовица сложи бижуто на ръката на Филипа, Петър – на Кристина, Виктор – на Денис, Красимир – на Киара.

Орлин постави пръстена на Натали, но не на лявата, а на дясната ръка, давайки знак, че има още неща, които да изясняват извън камерите.

Единствени от финалистите с рози, а не с годежно бижу, приключиха Благовеста и Габриела, които получиха цветята от Денис и Калоян.

Романтичният финал обаче е едно, а действителността след него – нещо съвсем друго. Някои от двойките се разделиха бързо, след като стъпиха на родна земя.

Най-изненадващ бе ходът на Виктор, който в предаването твърдеше, че е лудо влюбен в Дениз, а след това я замени с Кристина. Ситуацията бе толкова оплетена, че спокойно може да стане сюжет за сапунен сериал.

Кристина пък заряза актьора Петър, а той от своя страна намекна в свой пост, че дамата на сърцето му е разбрала къде са парите и затова го е изоставила.

Не по-малко интересен е случаят с Филипа и художника Йовица. Зрителите вярваха, че именно тази двойка ще просъществува най-дълго, но останаха излъгани. Твърди се, че Филипа дори вече е сериозно обвързана с друг.

Най-коментираните – Натали и синът на кмета на Монтана, Орлин – пък дадоха да се разбере, че чувствата им са истински. Днес те отново са заедно и разкриват колко трудно им е било да опазят връзката си в тайна след края на снимките.

Пръстенът обаче още е на дясната ръка на Натали. Това показва, че влюбените не са готови за истински годеж. Дали бижуто скоро ще се премести на лявата ѝ ръка – не е ясно, пише „Филтър“.