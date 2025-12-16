Последни
Бакалова, Миневска и Николова пийват коктейли

Луксозен столичен хотел се превърна в сцена на истински звезден блясък, когато Магдалина Миневска се появи в компанията на Стилияна Николова и Мария Бакалова.

Трите български гордости се наслаждаваха на изискани коктейли и хубава музика, а настроението беше повече от приповдигнато. Маги, видимо развълнувана от срещата, не скри възхищението си от холивудската ни звезда и я нарече „прелестна“, пише България Днес.

Самата гимнастичка бе ослепителна - в дълга зелена сатенена рокля, която подчертаваше елегантността й и привличаше всички погледи.

 

