Парите победиха любовта на финала в "Ергенът"

Финалистите се надпреварват да си раздават пръстени с диаманти, за да имат поне някакъв кяр от предаването

Финалът на "Ергенът: Любов в рая" в понеделник вечерта бе пищен, драматичен, леко абсурден и толкова обсипан с пръстени, че дори бижутерско ревю би се засрамило. Самата церемония приличаше на състезание по "Кой ще изиграе по-добре предложение за брак", отколкото на любовна сцена, а крайният резултат бе като финал на сатирична комедия - много младоженци и нито една сватба.

В крайна сметка реалните връзки, които оцеляха след шоуто, са точно две: Габи Михайлова и Джани и Орлин и Натали. Всички останали се разпаднаха със светкавична скорост. Но пък пръстените останаха - неподвижни, безчувствени, лъскави. Единствената константа в риалити вселената.

Габи бе доволна на розата от Калоян

Зрителите са скептични за връзката на Натали и Орлин

Докато зрителите коментираха онлайн развоя на събитията, бившите ергени Виктор Стоянов и Евгени Генчев изобщо не вдигнаха шум. С равнодушен тон Виктор заяви пред "България Днес": "Не следя предаването изобщо", макар че в шоуто се разхождаха участнички от неговата ера. А когато го попитахме за това дали е лесно да предложиш брак пред камери, той философски отсече: "Строго индивидуално е за всеки". В своя сезон Виктор не предложи брак на победителката Виктория Капитонова, а роза.

Евгени - първият, който се осмели да падне на коляно в българския формат - този път също не прояви интерес към случващото се в Имението на любовта. Очевидно любовта за някои е минал сезон.

Но да се върнем в рая - или поне в неговата телевизионна реплика. Ако на финала се раздаваха оскари за най-добра роля може би Петър щеше да се добере до наградата. Цял сезон Криси се вайкаше, че той е актьор и чувствата му към нея са перфектно изигран сценарий, а след края на шоуто юристката се хвана с най-близкия човек на Данов в къщата - Виктор. Явно и Кристина си я бива в театъра.

Пръстен след пръстен, диамант след диамант - Натали, Киара, Криси, Дениз и Филипа си тръгнаха с лъскави доказателства, че в риалити среда любовта трябва да има поне една гаранция. Блага и Габи получиха рози - по-скромни, по-земни, може би дори по-искрени. От всички истории на финала най-много се мълвеше за слуховете, че някои предложения били инвестиционни. Че пръстените били толкова скъпи, че ако любовта се окаже краткотрайна, поне бижуто може да бъде заложено. С толкова много преприемачи и бизнесмени в предаването пазарната логика хич не е изключена и всички теории звучат правдоподобно.

Мартин Елвиса удря в десетката с коментарите си

А Мартин Елвиса, любимият коментатор на зрителите, подхождаше към финала като хирург с чувство за хумор. Той предупреди, че ще мине "по диагонал", но всъщност даде най-точната картина: "Време е за последния обзор на нашето любимо предаване "Бардакът: Омраза в ада".

Габи и Джани се обичат и в реалния живот

Сарказмът на Елвиса по адрес на бързите предложения също бе на място: "Блага, познаваш човека от шест дена. Какъв пръстен очакваш?". Самият Марто предложи пръстен на своята избраница Даниела Рупецова в миналия сезон на формата. След разлъката на двойката Дани заяви иронично: "Пръстенът остана у мен, за да му е гадно на Мартин. Ако толкова е закъсал за пари, ще му го върна".

Финалната реплика на Мартин стои като точка на сезона и запетая за зрителите: "Това не е краят. Това е само началото". И действително - финалът не беше нито победа на любовта, нито пък неин крах, а по-скоро парад на красиви жестове, на усмивки, на лъскави кутии с пръстени и на временно запленени сърца. А най-парадоксалното е, че единствената истински влюбена двойка - Джани и Габи, си тръгна от предаването без пръстен, но с обещание за истинска обич, която витае и отвъд камерите.

Любовта може и да не победи този път. Но диамантите винаги печелят, защото те са най-добрите приятели на всяка жена.