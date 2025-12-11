Българският Хълк става Аватар

Легендарният Щерю Иванчев от Пещера, който блесна в "България търси талант" в образа на филмовия екшън герой Хълк, упорито тренира за най-новото си превъплъщение - това на синьо-зеления екранен герой от поредицата на режисьора Джеймс Камерън, чиято трета част "Аватар: Огън и пепел" ще бъде по кината от 19 декември.

Ще се превъплъти в Аватар

Новината съобщи пред "България Днес" Щерчо, както го познават близки и приятели в родния му град Пещера. Риалити героят, който е охранител в местния винпром, спечели симпатиите на жури и публика с бойните си демонстрации като българския Хълк, а след това си татуира логото на предаването. По-късно взе участие и в "Мастършеф", като след края на готварското предаване си татуира и неговото лого.

Сега Щерчо е твърдо решен да изуми отново зрителите на "България търси талант". За да се подготви подобаващо за влизане в образа на Аватар, Щерчо е открил най-удобния начин - ще поръча готова маска, костюм, лещи за еднократна употреба, ръкавици и други аксесоари от най-големия онлайн магазин на китайска компания за електронна търговия. Всички принадлежности ще излязат около 300 лв. на Щерчо.

Щерчо като Джак Спароу с някои от домашните си любимци

"Освен облеклото, с което ще съм същински Аватар, на сцената ще има и демонстрация, все едно съм в джунглата. Нека бъде изненада, но със сигурност ще бъде интересно", коментира пред вестника риалити героят от Родопите.

Но това далеч не е всичко. На Иванчев ще му се наложи да отслабне с около 20 кг, докато дойде първата пресявка на кандидатите за следващия сезон на "България търси талант". Освен това Щерю работи здраво по направата на щита на героя, който сам изработва от желязо с две лица, боядисан в синьо.

Иванчев като БГ Хълк

Щерчо има тактика отрано - преди да се превъплъти в Аватар, ще се яви пред журито в друг филмов образ - този на Джак Спароу от "Карибски пирати". Като такъв Щерю е известен навред, тъй като през топлите месеци от годината изкарва своите домашни любимци - игуана, питон и четири змии от рода боа, с които забавлява малки и големи по площади и панаири. В ролята си на Джак Спароу риалити участникът също подготвя зрелищни демонстрации на сцената.

Чак след като бъде пуснат напред, ще дойде ред за втората фаза в предаването и новия образ - този на Аватар.