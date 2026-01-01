Последни
Популярни
Горещи

Галена се фръцка с обувки за 1000 евро

https://hotarena.net/az-jenata/galena-se-fracka-s-obuvki-za-1000-evro HotArena.net
HotArena.net
301
Галена се фръцка с обувки за 1000 евро

HotArena.net
301

Галена се похвали с обувки за почти 1000 евро. Те са на марката „Ив Сем Лоран” са кожени, а цената им е 990 евро, пише Уикенд. Предлагат се в два цвята - черно и кафяво, като гал е избрала втория вариант.

Чалга дивата е съчетала скъпите обувки с елегантна рокля, която със сигурност също е на скъпа марка. Поводът да се премени е поредната й фотосесия.

Засега не е ясно дали кадрите са част от предстоящ клип или пък медийна изява. Галена показа първо обувките на финала на предаването „България търси талант” по Би Ти Ви, в което беше част от журито.

Попфолк дивата беше съчетала токчетата с друг тоалет, не по-малко впечатляващ.

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.