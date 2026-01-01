Галена се фръцка с обувки за 1000 евро

Галена се похвали с обувки за почти 1000 евро. Те са на марката „Ив Сем Лоран” са кожени, а цената им е 990 евро, пише Уикенд. Предлагат се в два цвята - черно и кафяво, като гал е избрала втория вариант.

Чалга дивата е съчетала скъпите обувки с елегантна рокля, която със сигурност също е на скъпа марка. Поводът да се премени е поредната й фотосесия.

Засега не е ясно дали кадрите са част от предстоящ клип или пък медийна изява. Галена показа първо обувките на финала на предаването „България търси талант” по Би Ти Ви, в което беше част от журито.

Попфолк дивата беше съчетала токчетата с друг тоалет, не по-малко впечатляващ.