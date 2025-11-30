Глория едва се съвзела след ареста на младия си любовник

Глория призна, че едва е преодоляла скорошно предателство, но не поясни за какво точно става дума. Предложенията са, че е имала предвид бившето си младо гадже Добромир Добрев, който беше арестуван през август при акция на ГДБОП за разкриването на група за трафик на наркотици. Той и досега е в ареста.

Глория твърди, че е нямала никаква представа, както после обясни, че има вероятност приятелят й да се занимава с незаконна дейност. Разделили се по нейна инициатива преди той да бъде арестуван, като причината била, че певицата се чувствала зле във връзката им. Тя знаела, че Добромир се занимава с покупко-продажба на имоти. Даже не подозирала, че може да има нещо нередно в дейността му и изрази съмнение, че средата, в която Добромир попаднал, му е изиграла лоша шега.

Що се касае за отношенията им, проблемите помежду им явно са били непреодолими. „Един ден беше добър , а в следващия момент ставаше съвсем друг човек! Лъжи, манипулации и скандали! Въртях се в омагьосан кръг, започнах да губя гласа си от напрежение! Не му харесваше моя живот, не обичаше успелите хора и все намираше начин да омаловажи труда ми!”, сподели Глория в социалната мрежа.

След случилото се, примата на попфолка обяви, че „Бог й дал много добър урок” и насочва вниманието и енергията си към музиката и публиката си. Тя е категорична, че се чувства добре сама и в момента не иска нова връзка. Явно обаче хитовата изпълнителка не се отърсва лесно от негативни събития, пролича, когато коментира концерта си с Драгана Миркович в Пловдив на 1 ноември.

„И до днес не вярвам какво се случва с мен и всички прекрасни неща, които ме съпътстват чрез музиката! Но явно в живота така става – редуват се хубавите и лошите моменти в чудото, наречено живот! Няма да крия – едва се съвзех след предателство неотдавна, но Бог ни награждава, защото вижда истината чрез сърцата ни!”, написа Глория в социалната мрежа. Така и не стана ясно дали се чувства предадена от бившия си приятел или случаят е друг.