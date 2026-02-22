Хилда Казасян работи с енергиен терапевт, призна самата тя.

Джаз певицата не уточни в каква точно насока ползва услугите на дамата, която даже препоръча през септември. Поводът тогава беше новият й сайт. От него става ясно, че сеансите на жената покриват от костни и ставни проблеми до активиране на благосъстояние, защита, премахване на негативна енергия и други.

„Ето това прелестно същество ми помага много с изключително дълбоките си познания и умения в енергийните терапии!“, споделила е Хилда.

Джаз певицата, която на 27 март ще празнува 56-тия си рожден ден, е в журито и на новия сезон на шоуто за имитации „Като две капки вода“ по Нова тв. Освен с него, Хилда е ангажирана с подготовката на концерт в Плевен, на който ще звучи музиката на баща й – диригентът и композитор Вили Казасян.