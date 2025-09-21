И на 50 години Нети впечатлява с фигурата си

На 14 септември певицата и актриса Антоанета Добрева, популярна като Нети, отпразнува своя 50-и рожден ден. Тя сподели с последователите си в социалната мрежа кратко видео с благодарност за милите пожелания. „Благо ви дарявам!”, коментира рожденицата. Това винаги е било типично за нея - да се изразява с кратки, но искрени послания.

Въпреки че не организира голямо публично събитие, Нети отбеляза юбилея си с близки приятели в нощен клуб. Със своето обаяние и харизма тя събра около себе си хора, които ценят и обичат изкуството й. Сред гостите бяха и нейни колеги артисти, с които тя сподели радостта си от празника си. Съпругът й - музикантът Дони, също я поздрави по повод юбилея, като й посвети специална песен. Това е поредният жест на обич и признателност от страна на Дони към Нети, с когото тя от години споделя не само сцената, но и живота.

На фона на повечето чупливи звездни връзки и краткотрайни романси, любовната история на музикантите заслужава внимание. В края на май те отбелязаха 24 години от сватбата си. Малцина помнят, че именно Добрева е тази, която прави първата крачка. На 27 март 2001 г., по време на раздаване на театрални награди, тя публично предлага брак на Дони – без сценарий и без уговорки. Изненадан, но трогнат, музикантът казва „да” пред цялата зала. Следва страстна целувка и аплодисменти. Оттогава двамата вървят рамо до рамо – не само на сцената, но и в живота.

„Не беше любов от пръв поглед, а от първи разговор”, разказвал е Дони за началото на тяхната връзка. „Говорихме си и изведнъж осъзнахме, че сме изолирали всички около нас. Ако нещо някога ни раздели, половината от мен ще се счупи”, признава певецът за жената, която вече 24 години нарича своя.

10 лета след сватбата, през 2011 г., в живота на семейството се появява най-голямото им щастие – дъщеря им Лилия. Момичето е артистично, учи в Националното музикално училище и свири на виолончело. Любопитна подробност е, че има различни по цвят очи – едното е синьо, другото е кафяво. Родителите й ревностно пазят личния й свят, но често споделят колко много се гордеят с нея. Дони дори мечтае някой ден да я заведе в Тибет – място, което за него и Нети е символ на вътрешния мир.

Съпрузите са запалени по йогата, духовното развитие и здравословния начин на живот. От години се хранят с кълнове, семена, пресни плодове и зеленчуци. Вярват, че така пречистват не само телата си, но и душите. Изучават тибетски език и притежават броеница, осветена от самия Далай Лама. „Купих я в Дарамсала. Мънистата са от кости на як, 108 на брой – мистично число. Докосна я Далай Лама и оттогава не я свалям от ръката си”, споделял е Дони.

Макар че вече е на 50 години, Нети изглежда все така сияйно. Без притеснение признава, че си помага с ботокс и други естетични процедури. Поддържа формата си със специален режим и с йога, с която впечатлява дори най-гъвкавите. „Женствеността е грижа, не е случайност!”, твърди дългокраката блондинка.

Животът на Добрева невинаги е бил толкова подреден. Преди известно време тя преживява истински катарзис. Открива, че е осиновена и има биологична сестра – телевизионната водеща Алекс Кръстева. Оказва се, че двете са дъщери на покойния актьор Петьо Кръстев, който приживе дори не знае за съществуването на Нети. Срещата им е емоционална, а връзката със сестра й – истинска и пълноценна. Днес двете често си говорят, споделят радостите и тревогите от майчинството.

Факт е, че любовта на Дони и Нети устоява на времето, изпитанията и светлините на прожекторите. Нито един от двамата не се е забърквал в скандали, нито е имало слухове за изневери помежду им. Добрева остава една от най-обичаните и уважавани български изпълнителки, която успешно съчетава музикалната и актьорската си кариера с личния си живот. На 50 години тя продължава да бъде вдъхновение за мнозина.