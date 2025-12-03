Мъри прибра жена си в Турция

Най-успешният български треньор през този век Станимир Стоилов вече не е сам в Турция. Съпругата му Мирена се премести при него в Измир, научи „България Днес“.

След като пое „Гьозтепе“, Мъри дълго време беше сам там. Жена му предпочете да остане в България. Тя съчетаваше живота тук с пътувания по света и кратки отскачания до южната ни съседка. Обикновено отиваше за по-важните мачове на „Гьозтепе“.

От началото на този сезон Мирена е решила да се премести за по-дълго в Измир. Тя прекарва с мъжа си по-голямата част от времето. Прибира се в България за кратко, за да свърши някоя работа, и пак се връща в Турция.

В Измир семейството жвее в един от най-хубавите квартали. На разположение на Мъри е китна къща със собствен двор. В него Мирена обича да пие сутрешното си кафе. На гости често й идват съседски котки.

Жената на Мъри почти не пропуска домакински мач на отбора му. В ложите обикновено компания й прави съпругата на Цанко Цветанов - Теодора.

Преди години Стоилов и Мирена живееха разделени. Това стана, докато той бе треньор в „Литекс“. Тогава се заговори за проблем в брака им. След това Мъри бе сам и в Казахстан, докато водеше и „Астана". Жена му така и не отиде при него! Нещата в брака им се оправиха след завръщането на треньора в „Левски“. Тогава Мирена бе сред най-големите фенки на тима.