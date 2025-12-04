Последни
Популярни
Горещи

Ивайла Бакалова се ОБЕЗОБРАЗИ с ботокс (ШОК снимки)

https://hotarena.net/laifstail/ivayla-bakalova-se-obezobrazi-s-botoks-shok-snimki HotArena.net
Румен Димитров
889
Ивайла Бакалова се ОБЕЗОБРАЗИ с ботокс (ШОК снимки)

Румен Димитров
889

Ивайла Бакалова предизвика лавина от коментари заради рязката промяна във външността й, която лъсна в едно от последните й он-лайн интервюта.

От кадрите се вижда лице, силно променено от ботокс и филъри, което, вместо да изглежда подмладено, изглежда преждевременно състарено, напрегнато и няма помен от екзотичната й хубост.

Зрители отбелязаха, че бившата миска е прекалила с процедурите. Скулите й изглеждат прекалено уголемени, което оптически смалява очите.

В областта на брадичката е налице видимо натрупване на инжекции, което променя профила й и придава неестествено издължена форма на лицето. Освен това прекомерното количество ботокс води до ограничена мимика - докато говори, лицето й почти не се движи, а израженията й са минимални. Феновете й в социалните мрежи споделят, че са свикнали да виждат Бакалова на снимки, обработени така, че  да подчертават красотата й. Реалният телевизионен кадър обаче предизвика обратния ефект - шок и недоумение от негативната промяна.

Бакалова дълги години беше сред най-коментираните български красавици и секссимволи. Именно затова настоящият й външен вид се оказа неприятна изненада дори за най-верните й последователи, които очакваха поддържана и естествено изглеждаща визия, а вместо това видяха резултат, който според тях граничи с естетичен провал.

Тагове:
Още от Лайфстайл

1 Коментара

...

преди 19 минути

Не оставихте хората да си остаряват спокойно..Жената е родила две деца,нормално,според мен си изглежда добре,важно е излъчеането,а тя го има

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.