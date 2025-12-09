Майстори рекетират Силвия Петкова

Последни
Тази година се оказа нелека за Силвия Петкова, пише България Днес.

Популярната актриса разкри, че покрай продължилия с месеци ремонт на апартамента й се е превърнала в „жена воин“.

“Щеш - не щеш, ставаш дори биче, което мачка, жъне и тъпче напред, за да не го унижават“, направи си пред новогодишна равносметка звездата от „Стъклен дом“. Бившата половинка на режисьора на “Войната на буквите“ Зоран Петровски изплю камъчето, че е видяла много зор, докато накара майсторите да играят по правилата.

„Защото се опитаха да ме унижат и измамят с цените. Дадоха ми цени, двойно и тройно по-високи от адекватните“, роптае тя.

„Може би защото съм жена без мъжко рамо до себе си“, допуска Петкова.

