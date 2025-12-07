Есил Дюран завършила Консерваторията девствена

„Много интересна нощ имахме, но не си мислете, че е завършила в спалня”, споделя певицата, която завършила Консерваторията девствена

Слави Трифонов май е свалял Есил Дюран преди години. Това стана ясно от скорошна медийна изява на попфолк певицата. Самата тя не е сигурна дали шоуменът и лидер на партия „Има такъв народ” е имал такъв интерес към нея. Твърде е възможно, предвид, че двамата излезли на среща.

„Много интересна нощ имахме, но не си мислете, че е завършила в спалня”, сподели Есил през смях наскоро в подкаст, воден от бившия футболист Благой Георгиев. Бъдещият лидерът на ИТН, с когото били колеги в Консерваторията, поканил певицата на вечеря, която се състояла в доста скромно заведение в центъра на София. Всъщност, ресторантчето било по-скоро закусвалня и младите наблегнали на чая, понеже не разполагали с кой знае какви средства. От дума на дума Слави се впуснал в разяснения на големите си мечти. Той обяснил на Исмигюл, както е рожденото име на изпълнителката, че има големи планове. Слави искал да направи песни, които всички ще пеят. Певицата, която е вече на 56 години, не разбрала веднага какво точно има предвид състудента й, а и не му повярвала, но отвърнала: „Супер!”. Няколко години по-късно обаче Есил разбрала, че Слави е успял да сбъдне мечтата си. Певицата даже поискала да работи с него, когато през 1999 г. се завърнала от чужбина.

Есил, която е завършила Националната музикална академия в класа на Ирфина Чмихова със специалност „Поп и джаз пеене”, пяла в бар в Йордания, после се изявявала в шоупрограми на увеселителни кораби между Дания, Холандия, Норвегия, Англия. Любопитна подробност е, че Есил май е заминала девствена в чужбина. Певицата остави впечатлението, че си е хванала първото гадже едва след като завършила Консерваторията. Като студентка Есил била в голямо неведение за всичко свързано с любовта и секса. Затова, водена от любопитството си, тя втрещявала състудентките си с въпроси.

Връщайки се в България, бързо установила, че манталитетът й е станал по-сериозен, скандинавски, както го обясни. Сигурно затова Слави и екипът му не усетили шоуто в нея и не започнали съвместна работна. Есил обаче не се отказала, а се явила на прослушване в „Пайнер”. Шефът на фирмата инж. Митко Димитров оценил таланта й, но преценил, че певицата не е убедителна. Тогава Есил вече се била ориентирала в българската действителност. Забелязала, че успехът на попфолк певиците е обвързан с визията им. Затова не се поколебала да предприеме промяна в своята. Така че става една от първите в бранша, които си слагат силикон в бюста, но с мярка, както и тя отбелязва. Още не се била напълно възстановила, когато се обадила на инж. Димитров за ново прослушване. Щом я видял и чул отново изпълненията й, шефът на попфолк гиганта веднага й предложил договор.

Това, че си е сложила силикон в бюста, Есил не възприема като направен компромис със себе си. Още на времето хасковлийката преценила, че е готова на подобна промяна, щом е важна, за да сбъдне мечтата си да пее и да стане популярна в родината си. „Направи го така, че да не загубиш себе си, но и да си в новото време”, коментира Есил философията си за личната промяна.

Певицата имала разговор по темата и с баща си, малко след като подписала с „Пайнер”. Таткото на Есил, който винаги е бил в крак с времето и дори бил напредничав, веднага й заявил, че е наясно с попфолк бизнеса. Не си въобразявал, че няма да има голотии. Тогава Есил го попитала как според него да действа. „Трябва да си съблазнявам - не съблазнявам. Да не си нито от едната страна, нито от другата страна. И трябва да правиш само весели песни”, заявил таткото на Есил. Той и майка й винаги са я подкрепяли. Бащата на певицата обаче никога не й е помагал финансово в музикалната й кариера. Смятал, че ако това е за нея, ще успее сама да си намери мястото, а ако не е – ще отпадне и ще се занимава с друго.