Ина Гаярди: Щяха да ме застрелят на Околовръстното!

В самия край на 2025 г. Ина Гаярди и любимият й мъж са преживели страховит екшън на Околовръстното шосе в София, пише България Днес.

Това разкри с неприкрит ужас самата попфолк изпълнителка. Родената в Солун млада певица, която от 5 години живее в България, обяви, че споделя всичко за инцидента "със страх и огромна ярост, за да се пазите от психично нестабилни и комплексирани хора".

След като непозната кола започнала да ги засича на пътя и да натиска спирачки пред тях, възлюбеният на Ина направил забележка на мъжа в автомобила. Той обаче изскочил от возилото, зареждайки тичешком пистолета си и крещейки: "Ела да те гръмна!".

"Отървахме се по чудо!", кръсти се Гаярди.