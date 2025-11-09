Ивайла Бакалова помага на гладуващи пенсионери

Ивайла Бакалова се е отдала на благотворителност. Тя не само дарява и събира средства, за да помага на нуждаещите се. Носителката на титлата „Мис България” за 2001 г. се е заела лично с каузата да осигури храна за колкото се може повече възрастни хора, живеещи в крайна бедност. При това Ивайла действа с размах и мащаб.

„Изключително ме наранява това да гледам как достойни хора, прегърбени, стоят на опашка, чакат за малко храна. И в същото време толкова много хора изхвърлят храна”, сподели Ивайла Бакалова и в предаването „Преди обед” по Би Ти Ви, в което тази седмица е коментатор заедно със спортния журналист Камен Алипиев – Кедъра.

Ивайла е сред основателите на сдружение „Вяра в добрите хора” и вече повече от година със съмишлениците й осигуряват средства за храна за възрастни хора в нужда. Храната е приготвяна от Мартин Мартинов от „Подай ръка”, който отдавна е ангажиран с мисията помага на пенсионери. Тъкмо с идеята да подсигурят изхранването за още няколко месеца на десетки възрастни хора в нужда, на 8 и 9 ноември Ивайла и съмишлениците й организират поредната благотворителна разпродажба на дрехи и аксесоари. Освен че много хора са дарили от гардеробите си, при това доста често неносени или обличани веднъж маркови тоалети, в събитието се включват и няколко магазина. Те са допринесли с артикули, които ще се продават на символични цени, като разликата ще бъде дарена за каузата.

На 13 ноември Бакалова и съмишлениците й пък организират благотворителна вечер, в която ще има модно ревю, търг и томбола с награди. Водещи са Александра Богданска и Башар Рахал, които вече са познати като екранна двойка от ефира на Нова тв. Инфлуенсърката и актьорът водят риалитито „Биг Брадър”. Специални гости на събитието в подкрепа на възрастните хора ще са Азис, който е сред най-близките приятели на Ивайла Бакалова от 2 години, Мила Роберт и Мария Илиева.

Целта на тези благотворителни събития е не само осигуряването на храна на възрастни хора в нужда. Ивайла Бакалова и съмишлениците й вече работят по създаването на дневен център, в който пенсионери ще имат възможност не само да получат топла храна, а и да се срещат и да общуват. Освен това, хора, желаещи да дарят храна на възрастни хора в нужда, ще могат да го направят в дневния център. „За да може хора, които истински имат нужда от това, да не си лягат гладни”, сподели миската.

Ивайла Бакалова припознала като своя каузата да се помага на възрастни хора в нужда след края на съдебната сага на любимия й мъж и баща на малката й дъщеря – бизнесменът Веселин Денков, прочут и като Весо Брадата. Ивайла Бакалова участва в разследване на Антикорупционен фонд „Списък за бърз контрол”. Бяха публикувани записи със скрита камера от покойния Мартин Боганов - Нотариуса, в които на миската й са поискани 100 000 евро, за да бъде освободен мъжа й от ареста. От тогава Бакалова говори открито за корупцията и за лица, упражняващи влияние в съдебната система.

След като години наред, както припомни в предаването „Преди обед”, се борила с несправедливостите в съдебната система, миската се изтощила и имала нужда да създаде нещо, което ще бъде полезно на обществото. Един ден в една от социалните мрежи Ивайла видяла видео, в което млад мъж на име Влади помага на възрастни хора. Още на следващия ден тя се свързала с него и поискала да направи дарение, но и му предложила да направят нещо по-голямо. Скоро основали сдружението „Вяра в добрите хора”, в което се включва приятелка на Ивайла, както и голямата й дъщеря Рая, плод на любовта й с нееднозначния олигарх Румен Гайтански, по-известен като Румен Вълка.

„България е сред страните в ЕС, които изхвърлят най-много храна. Това е около 100 кг. на човек за година. В същото време у нас има най-много гладни хора, хора, които избират между това да си купят лекарства или храна”, алармира Ивайла Бакалова. Тя подчерта, че е време в България да бъде законово подкрепено даряването на храна от супермаркетите. В момента то подлежи на облагане с данъци, заради което е по-евтино да изхвърлиш храна, отколкото да я дариш, изтъкна Бакалова, както и Оля Малинова, която е една от водещите в „Преди обед”, а и бизнес дама. „Сред последните статистки, на които попаднах, е, че 30% от българите живеят на ръба на мизерията и бедността”, сподели Малинова.

Ивайла апелира зрителите на „Преди обед” да пазаруват по-разумно, да не изхвърлят храна и когато им остане такава, да я дарят на хора в нужда. Миската даде и идея хората да не връщат храната, която им е останала при поредното посещение в ресторант. Може да поискат да им бъде опакована и да я подарят на първия срещнат, застанал пред кофа за боклук, който очевидно ще бърка в нея, за да търси храна.

Ивайла изтъкна, че в много държави даряването на храна и въобще доброволчеството е регламентирано, улеснено и дори застъпено в образованието. Даде пример с Англия, където учела голямата й дъщеря Рая. Във Великобритания има задължителни доброволчески часове в училище.

„Моята тема за възрастните хора е изключително тежка точно, защото хората не намират смисъл да помагат на възрастните. Аз съм избрала нея, защото ме наранява това, че хората не намират смисъл... Казват си: „Е, изживял си е живота, няма значение как ще си отиде”. А е много тежко някой да си отиде забравен, в самота, без грижа... Апелирам към всички да се замислят и всеки да помага на един човек извън семейството си. За да може тези хора, които са градили нашата история, които са стълба на обществото да си отиват от този свят с едно чувство на обгриженост и топлина”, заяви Ивайла Бакалова.