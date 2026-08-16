Ивка Бейби с 20 000 евро от „Ергенът”?

Популярната инфлуенсърка е сред участничките в новия сезон на риалитито



Ново промо на „Ергенът: Любов в рая“ предизвика вълна от догадки в социалните мрежи. Видеото показва телата на част от участничките, но лицата им остават скрити. Един от силуетите обаче подозрително напомня на популярната инфлуенсърка Ивка Бейбе, за която отдавна се носят слухове, че ще се включи в риалитито.



Любопитството допълнително засилва репликата: „Година и половина сама, вече писна ми“. Именно този детайл кара зрителите да предполагат, че зад мистериозната брюнетка може да стои Ивка Бейбе, която не е имала публично известна връзка от приблизително толкова време. Според източници на „Уикенд”, тя е получила хонорар от 20 000 евро, за да се включи в продукцията. Обикновено шоуто не плаща хонорари на момичетата, но за Ивка Бейби е направено изключение, за да вдигне интереса към продукцита.

И останалите участнички загатват, че в Рая няма да липсват страсти. „Напоследък харесвам доста по-млади“, заявява една от тях, а друга е категорична: „Ако някой си харесам, си го взимам“. Самочувствие, конкуренция и неочаквани любовни комбинации обещава новият сезон. Дали Ивка Бейбе наистина е сред дамите, ще стане ясно с разкриването на лицата им. Много от зрителите на Би Ти Ви не успяха да разпознаят Ивка, която до преди няколко месеца беше трътлеста, а сега вече е фина мадама. Брюнетката от години тренира, но така и не успяваше да стане слаба. Инфлуенсърката е прибегнала до така модерните инжекции за отслабване и с тяхна помощ се е отървала от 10 излишни килограма.

