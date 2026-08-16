Венета от „Ергенът” съжалява, че е била с бедняк

Венета Костова от „Ергенът” се появи в подкаст, за да опровергае лъжите на бившия си годеник турчинът Юджел Изет.

По думите й голяма част от твърденията, отправени по неин адрес, са неверни. „99% лъжи за мене, упреци, изкара ме каква ли не. Единственият процент истина е това, че съм домакиня и домашарка, но това цяла България го знае.“ Тя разказва, че в началото на връзката той се представил като успешен програмист и собственик на технологичен бизнес в Лондон. „Каза ми, че е програмист, че е имал компания, че страшно много хора са работили за него, че развива приложения. Представи ми се по този начин.“



Именно лъжите на Юджел заблудили блондинката, че е попаднала на заможен мъж, който ще може да я издържа. По думите ѝ дори получилa документи, според които той искал да й дари 5% от компанията си. „Даде ми една папка с документи да подпиша, че заради това, че ставам негова годеница, бъдеща съпруга, иска да ми дари първоначално 5% от компанията“. След преместването им в България обаче, според нея, започнали проблемите. Тя разбрала, че турчинът не е този, за когото се е представял. „Каза, че са му запорирали сметките и има проблеми с парите. Аз взех парите назаем, защото вярвах, че ще ги върне.“

Блондинката осъзнала, че турчинът не е заможен и трудно ще я издържа. Двамата живеели с около 3000 евро на месец, което за нея е крайно недостатъчно. Венета не крие, че няма образование, не знае езици, работила е само като хостеса и се надява да попадне на богаташ, който да я гледа като принцеса, а тя да си стои вкъщи, да пие, да готви и да домакинства. Преди време дупничанката сама призна, че бившият и приятел бил семеен, но и плащал, за да му бъде любовница.

„Венета да си намери работа. В България е много модерно да си намерят някой да ги гледа и да им плаща сметките. Докато е давал пари, не я е интересувало, че е мошеник и наркоман. После се влачат по интервюта да се жалват. Успех й пожелавам и да се хваща на работа” – пишат зрители на подкаста, но едва ли меркантилната блондинкатще ги послуша.