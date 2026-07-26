Лили омръзна на публиката! Чудят се как да пласират концертите в София, Пловдив и Плевен

Това лято в родната естрада се случи невъзможното – мижав интерес към самата прима Лили Иванова. Екипът й от седмици е на тръни как да пласира билетите за нейните концерти, които по традиция се разпродават още щом излязат на пазара. Сега всичко е на кантар и до последно не е ясно дали звездата няма да излезе пред рехава публика.

Дори трикът да обяви, че актуалното й турне е последно в нейната музикална кариера, което Лили направи преди месец и половина, не накара хората да се втурнат с настървение към билетите за нейните летни концерти. Те се похвали с изцяло разпродадени места в Горна Оряховица, Варна, Бургас, Добрич и Русе, но навсякъде местата са се запълнили в последния момент, а в Габрово дори не е било изцяло пълно. Това се случва за първи път в живота на певицата, откакто е станала популярна преди 60 години. Досега към нея винаги е имало огромен интерес, а това лято – мижав.

На какво се дължи? Едва ли феновете й са започнали да я обичат по-малко от миналата година досега, следователно се решават по-трудно да отидат да я слушат единствено заради цените на билетите. Меко казано е, че Лили напълно е изгубила мярка по този показател. Резултатът е, че в София, където ще пее след месец пред храма „Св. Александър Невски” половината седалки все още са празни, а до събитието остава само месец. До миналата година звездата обявяваше по три концерта в зала 1 на НДК и местата свършваха за дни. Сега екипът й се чуди как да пласира билетите. Едва ли някой би се изненадал от тази своеобразна криза в продажбите, като има предвид, че цените им тръгват от 50 евро и стигат до 180. За сравнение, оперната прима Соня Йончева излиза на същото място няколко дни по-рано заедно със световно известния цигубар Дейвид Гарет. Те стиган още по-далече в цените – до цели 500 евро, но в ниския клас са двойно по-евтини от Лили – едва 25 евро, а имат и категория от 40 евро.

В Пловдив положението при Лили е по-зле и от София. Билетите са по-евтини – между 55 и 95 евро, но в Античния театър, където е планирано да пее примата, има цели празни редове. В Плевен пък празна е почти цялата зала. В градовете, в които излиза от октомври до края на годината, положението е същото. Говори се, че звездата дори нямала представа, че публиката й се е оттеглила и билетите се продават толкова трудно. Екипът се стараел да го пази в тайна, като правел всякакви „гимнастики”, за да й осигури пълни зали, включително да раздава повече от първоначално предвидените пропуски без пари на спонсорите, както и на представители на местната власт в съответните общини. На финала примата е доволна, че публика има, но не знае на каква цена.