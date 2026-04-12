Мария Игнатова вече 18 години пази гоблен от Рачков

Вече 18 години Мария Игнатова пази гоблен от Димитър Рачков, с когото бяха партньори и на екран, и в живота.

Това разкри самата тя в социалните мрежи по повод 23-тия рожден ден на някогашното предаване „Господари на ефира”, което се излъчваше по Нова тв, а днес е в онлайн формат. Мария Игнатова и Димитър Рачков се запознаха именно в емблематичното предаване на продуцента Джуди Халваджиян през март 2008 г. А скоро след като станаха една от двойките водещи на „Господарите”, блондинката и комикът се влюбиха.

„Най-добре си спомням 5-тия рожден ден на „Господарите”, защото за мен беше първи и тогава емоцията беше най-силна. Рачков ме посрещна... Както Рачков си може”, казва блондинката в клипче по повод празника на предаването, който беше преди дни. Бяха включени и кадри от въпросния 5-ти рожден ден, когато Рачков представи пред зрителите „първата жена-космонавт в „Господари на ефира” – Мария Игнатова. В записа комикът й целува ръка, а пък тя отбелязва, че на живо е още по-изразителен. Минути по-късно Рачков поднася и подаръка си – скромен и неангажиращ, както самият той отбеляза. Даже вметна: „Да не си помислите нещо?”. „А! Какво да си помисля?! Гоблен. Това не сме ли ние, двамата?!”, възкликна Игнатова, а пък Рачков го обяви за съвпадение. Набързо го бил нахвърлял по време на танца на андреналинките. „Вижте само колко хубаво съм ви подпрял отзад и вие така сте се отпуснали”, обърна внимание Рачков на позата, която с Игнатова са заели на гоблена. Чудесен е, каза Мария за подаръка и похвали колегата си, че е много приятен младеж.

„И за да разберете колко голяма част от сърцето ми са „Господари на ефира”, ето 18 години по-късно, аз все още си пазя този гоблен. Ама той човекът се е постарал – бод след бод, очите си е избол. Ето това е подарък. А сега какво подарява? Пръстени!”, заяви блондинката, визирайки скорошния годеж на Рачков с Виктория Кузманова, която навремето беше адреналинка в „Господарите”. За късмет тя май не е танцувала в предаването по периода, в който Рачков и Мария водеха заедно, а в живота бяха двойка.

Иначе комикът и бившата адреналинка се познават тъкмо от „Господари на ефира”, но се сближиха години по-късно, когато предаването вече беше свалено от Нова тв. Рачков вече беше приключил последната си връзка с по-младата от него Анита Димитрова. Двамата се разделиха през 2023 г. През същата година Виктория и Явор Зайн, с когото имат дъщеря, спечелиха романтичното предаване „Един за друг” пак по Нова тв. Уви, оказа се, че не са един зад друг. Двамата се разделиха, за което се разбра чак през ноември 2024 г. Не е ясно кога точно, но животът отново срещна Виктория с Рачков. Изглежда двамата са се преоткрили, защото връзката им се разви доста бързо.

Рачков и Виктория прекараха Нова година през 2024 г. заедно, а в началото на 2025-а обявиха връзката си. Съвсем очаквано се появиха слухове, че Виктория се е развела тъкмо, защото се е влюбила в Рачков. Дали има нещо вярно, не е ясно. Факт е обаче, че отношенията между бившата адреналинка и комикът-водещ изглеждат много хармонични. През януари, тази година двамата обявиха годежа си. Направиха го на откриването на луксозния салон за красота, който Виктория отвори с подкрепата на любимия си. На тържеството присъстваха близки приятели и колеги, включително и бившата жена на Рачков – Христина Апостолова, с която имат пораснал син. Сценаристката беше в компанията на продуцента Евтим Милошев, с когото отдавна са двойка.

Сватбата на Рачков и Виктория предстои, а любовта им засега изглежда силна и непоклатима. Двамата се подкрепят и в ежедневието, и в работата си. Намират време и за романтика. Последно Виктория изненада любимия си с жест за Свети Валентин. В края на поредния му спектакъл „Рачков и жените”, който е вдъхновен от личния му живот, Виктория излезе на сцената с огромно сърце балон. Актьорът се стресна, а после се втурна да я прегръща и целува. Към тях се присъедини и дъщерята на Виктория, която подари балони-сърца на комика. „Все още не сме коментирали дата и място. Понеже сме много заети. Аз с разработването на новия салон и той – с многото ангажименти покрай представлението му, „Капките”, сподели Виктория наскоро за предстоящата сватба с Рачков.

Мария Игнатова също продължи напред, след като през 2017 г. се раздели с актьора, с когото бяха заедно около 8 години. През 2018-а обаче двамата се събраха, макар и само за няколко месеца. През лятото на 2020 г. се появиха първите слухове за връзка между Мария Игнатова и журналиста Ивайло Цветков-Нойзи. Скоро двамата ги потвърдиха, а през 202 1г. си казаха „Да” в манастира „Рождество Богородично” в село Житен. Събитието беше скромно и присъстваха само най-близките им хора. В светските среди се говори, че двамата се познавали отдавна, но любовта им възникнала, когато се срещнали покрай работен ангажимент. През есента на 2023 г. се появиха първи слухове за пукнатини в брака им, след като Нойзи беше хванат да шофира след употребата на алкохол. През 2024 г. той получи условна присъда за шофиране след употреба на алкохол, а шофьорската му книжа беше отнета за година и два месеца.

Малко по-късно Мария Игнатова, която има син от бизнесмена Петко Димитров, се показа с Нойзи, с което сложи точка на слуховете, че бракът им вече не е толкова стабилен. Към днешна дата се предполага, че Мария и Нойзи все още са заедно. И все пак блондинката впечатли с признанието си на 23-тия рожден ден на „Господарите”, че пази гоблен от Рачков – първият му подарък към нея, и направи запомняща се препратка за годежа му.