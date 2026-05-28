Ето я къщата, заради която Николета и Ники зарязват България! Лозанова плати над 2 милиона

Николета Лозанова и Ники Михайлов явно вече са направили голямата крачка към новия си живот извън България. След слуховете, че звездната двойка планира да се установи в Италия, Intrigi.bg разкри и мястото, в което двамата очевидно вече прекарват все повече време.

По наша информация цената на впечатляващата резиденция надхвърля 2 милиона евро.

Огромният имот е разположен сред типичен италиански пейзаж с дълга алея от кипариси, просторни зелени площи, масивен двор и огромен воден басейн, който обикаля почти цялата фасада на къщата.

Архитектурата е в изчистен тоскански стил – високи арки, каменни настилки, земни цветове и усещане за абсолютен лукс, но без показност. Именно подобен тип имоти през последните години се превърнаха в любими на богати европейци, търсещи спокойствие, дискретност и живот далеч от шума на големите градове.

Според наши източници именно Николета е настоявала за покупката. Моделката отдавна мечтаела за живот извън България и била влюбена в италианския стил, кухня и начин на живот. Ники Михайлов също бил запленен от идеята семейството им да живее на по-спокойно и защитено място.

Прави впечатление, че в последните месеци Николета все по-често публикува кадри именно от този имот – разходки с малката Борислава, семейни вечери, спокойни следобеди край водата и почти никакви следи от типичния столичен светски живот, с който НиЛо години наред бе свързвана.

По информация на Intrigi.bg двамата вече подготвят окончателното си преместване, а Италия ще бъде новата им основна база. Не е изключено Ники и Николета да запазят имоти и в България, но планът им бил все по-дълго да пребивават в новото си италианско убежище, което е във финален ремонт.