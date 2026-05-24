Бомбата в Говедарци – отмъщение за смъртта на Тодор Славков?

Отмъщение за мистериозната смърт на Тодор Славков ли е бомбата в планинското курортно село Говедарци, заложена да гръмне под автомобила на президента на футболния клуб „Рилски спортист“ (Самоков) Димитър Джоргов – Миткето? Макар да е определяна като „съмнителна и малко вероятна“ от криминалистите, тази версия се разпространява упорито дни след като Специализирания отряд за борба с тероризма (СОБТ) обезвреди закрепената към джантата на аудито на футболния бос бойна граната. Тя е щяла да гръмне в момента, в който Джоргов запали и подкара колата си и да го убие или трайно осакати.

Мишената на предотвратения бомбен атентат Димитър Джоргов – Миткето е дългогодишен шофьор, личен бодигард и „момче за всякакви задачи“ на президента на футболния гранд „Локомотив“ (Пловдив) Христо Крушарски, който също е родом от село Говедарци.

В последните години от живота на Тодор Славков, който миналото лято се

самоуби в къщата на Христо Крушарски

в село Асен край Павел баня при неизяснени докрай обстоятелства, за неговата сигурност се грижеше Димитър Джоргов.

„Крушарски повери Малък Тошко на шофьора си Миткето, който имаше за задача не да го охранява физически, а от пороците му – не трябваше да допуска наркодилъри и съмнителни типове около него, както и да осуетява пиянските запои на сина на Батето Славков. Накрая Миткето и Малък Тошко се сближиха и започнаха да правят всички тези неща заедно в къщата му в Говедарци, докато Крушарски обикаляше Южна Америка по бизнес дела“, разказва запознат с общото минало на внука на Тодор Живков с президента на „Рилски спортист“ Димитър Джоргов.

В Самоков твърдят, че именно по идея на Джоргов, а не на Христо Крушарски, който осигурява финансовата издръжка на „Рилски спортист“,

Тодор Славков влезе в управителния съвет

на футболния клуб през февруари 2017 г. като част от екипа на Миткето. Преди това татуираният здравeняк успял да убеди шефа си Крушарски, че Малък Тошко може да бъде полезен на „рилецо“ с популярността си.

В Говедарци разказват, че Димитър Джоргов – Миткето е бил хазяинът „в сянка“ на Тодор Славков в къщата на Крушарски в село Асен край Павел баня, където на 21 юли м.г. внукът на Тодор Славков беше открит мъртъв с огнестрелна рана в главата. Разследването на прокуратурата в Стара Загора установи, че

Малък Тошко се е „самопрострелял“ в слепоочието,

избирайки да се самоубие на датата на смъртта на неговата майка Людмила (21 юли 1981 г.) и вуйчо му Владимир Живков (21 юли 2021 г.). Според официално недоказани твърдения, Тодор Славков се е самоубил след употреба на огромно количество кокаин с примеси на фентанил.

„Димитър Джоргов е сред последните хора, виждали Тодор Славков преди смъртта му. Той му е дал ключовете за къщата на Крушарски, а няколко дни преди самоубийството го е посетил в село Асен, изпратен от боса на „Локо“ (Пловдив) да провери какви ги върши. Заради това някои вярват, че

Миткето е доставил смъртоносната дрога

на внука на Тодор Живков“, разказва източник на „Уикенд“. Според официалното обявление на прокуратурата в Стара Загора по повод самоубийството на Малък Тошко обаче се твърди, че синът на Людмила Живкова и Иван Славков – Батето е пребивавал сам в имота на Христо Крушарски в периода 7-21 юли 2025 г., преди да бъде открит с огнестрелна рана в главата самоубивайки се със законния си револвер 22-и калибър.

Водещата версия на разследването, което е под надзора на Окръжната прокуратура в Самоков, е че зад заложената бойна граната под аудито на Димитър Джоргов стои любовна афера с общинския съветник на Самоков от листата на „Възраждане“ Цветелина Джелепова. През пролетта на 2024 г. Джелепова се раздели със зрелищен скандал с мъжа си Христо Гуцалски, от когото има две деца, след като беше

заловена да му кръшка с Миткето

в горичката край самоковското село Маджаре. Охранителният бос Гуцалски, който е син на влиятелния в Самоков и в региона бизнесмен Петър Гуцалски, проследил невярната половинка и когато я видял в обятията на Джоргов, започнал да стреля с пистолета си по колата на съперника. За да се спаси от куршумената засада, Джоргов опитал да прегази с возилото си съпруга рогоносец.

Интимната драма с общинската съветничка Цветелина Джелепова стана национална тема на 15 април 2024 г., когато нейния брат Людмил Джелепов нападна посред бял ден в центъра на Самоков Христо Гуцалски и му нанесе жесток побой, заснет от охранителните камери. След побоя охранителния бос Гуцалски се озова със счупен крак и с множество контузни рани в „Пирогов“, а Людмил Джелепов беше арестуван, а впоследствие пуснат на свобода под гаранция от 3000 лева.

Тогава Джелепов обясни, че е нападнал Гуцалски, за да защити сестра си, която била жертва на системно домашно насилие.

„Цялото ми семейство живее в страх вече над месец. Този страх е провокиран от проследявания, системен тормоз над сестра ми. Тя е жертва на домашно насилие, пребивана е няколко пъти от Христо Гуцалски. Той повече от месец

обикаля в черни дрехи и с пистолет на кръста

около къщата, в която тя живее с двете й деца, тъй като не може да преглътне, че тя го напусна“, разказа братът на общинската съветничка-прелюбодейка.

Бащата на пострадалия Петър Гуцалски обаче контрира в телевизионно интервю, че доскорошната му снаха Цветелина Джелепова си сложила 300 кубика силиконови гърди, а синът му бил „един от спонсорите“ й, като я водел „многократно“ на почивки в Солун, Кавала, Велинград и в Сандански, докато тя му кръшкала с Димитър Джоргов – Миткето.

Версията, че бомбата за Миткето е поръчана от фамилия Гуцалски се подхранва от факта, че в деня, в който бойната граната е заложена под колата му, в Районния съд в Самоков е трябвало да се проведе заседание по

съдебно дело за закана за убийство

срещу Христо Гуцалски. По това дело пострадали са Димитър Джоргов и общинската съветничка от Самоков Цветелина Джелепова. И двамата поддържат версията, че бомбата е заложена по заповед на Гуцалски.

Според разследване на сайта Lupa.bg, криминалистите не изключват и други две версии – черно тото и лихварство. Има съмнения, че шофьора на Христо Крушарски е свързан с нерегламентирани футболни залози на мачове от Югозападната Трета лига. Говори се за

съмнителни резултати на мачове от аматьорския футбол

чрез онлайн залози в азиатски букмейкърски къщи в реално време с цел да се избегне системата за ранно предупреждение и залозите на високи коефициенти да бъдат блокирани. Управляваният от Димитър Джоргов „Рилски спортист“ е едноличен лидер в класирането на Югозападната Трета лига далеч пред втория „Струмска слава“ и от следващия сезон самоковци ще се състезават в професионалната Втора лига.

В Говедарци пък твърдят, че през последната година Димитър Джоргов е навлязъл агресивно в лихварския бизнес и това е разгневило бандитска групировка, спуснала от години ръка върху сенчестото лихварство в Самоков и в зимния курорт Боровец.