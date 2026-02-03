Последни
Популярни
Горещи

Мая Пауновска работи по 17 часа

https://hotarena.net/az-jenata/maya-paunovska-raboti-po-17-chasa HotArena.net
HotArena.net
336
Мая Пауновска работи по 17 часа

HotArena.net
336

Мая Пауновска се оплака наскоро, че работният й ден продължавал често... по 17 часа! „И се прибирам като пребито куче“, разкри бившата гимнастичка, пише България Днес.

Участничката в „Трейтърс: игра на предаватели“ обаче е намерила начин да се справи с изтощението. И това не е йога, слушане на релаксираща музика или просто сън. Екслюбимата на сина на фолкветерана Илиян Михов-Баровеца издаде, че побеждавала умората и се зареждала с нова енергия от... голяма купа макарони със сирене, масло и захар.

„Това е моята „пилешка супа за душата!“, остроумничи Мая.

Пауновска не се плаши, че поглъща почти всяка вечер калорийна бомба, защото, макар и на 38, била с обмяна на тийнейджърка.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.