Майката на Марта Вачкова получи инсулт

Силвия – вдовицата на актьора легенда Григор Вачков, е хоспитализирана след инсулт. Възрастната госпожа се подобрява и вече няма никаква опасност за живота й , но още не са я изписали.

„Бях на гости при приятели по празниците. След това се прибрах вкъщи и ми стана лошо. Близките ми веднага ме закараха в болница и докторите установиха, че съм получила мозъчен удар. Вече цял месец съм под медицински надзор и нямам търпение да се прибера вкъщи”, сподели пред „Уикенд” майката на Марта Вачкова. И допълни, че се надява да се възстанови бързо, за да може още напролет да отскочи до вилата си в Бойковец, където прекарва на чист въздух почти цялото и време.

През лятото на 2025-а Силвия пак бе приета по спешност в клиника. Тогава 84-годишната госпожа полежа 9 дни заради урологичен проблем.

„Настинах на село и въпреки че взех своевременни мерки, положението се влоши. Наложи се да ме хоспитализират в Етрополе с възпаление на бъбреците. И след като ме пуснаха да си ходя, се чувствах отпаднала. Слава богу, дъщеря ми и внучката Рада бяха неотлъчно до мен и ми помагаха”, разказа в края на август съпругата на Митко Бомбата от „На всеки километър”.