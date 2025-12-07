Майката на Рая Пеева не харесва Явор

Майката на Рая Пеева – актрисата Красимира Демирова, изобщо не одобрява връзката й с Явор Бахаров. За първи път в близо 10-годишната история на двойката тъщата си позволи с половин уста да намекне, че къдрокосият актьор не й е по сърце като зет. Тя обаче не си позволявала да се меси с живота на дъщеря си, затова приемала Явор като неин партньор, уважавайки избора на Рая.

Красимира Демирова много държи на взаимното уважение в отношенията с дъщеря си, сподели самата тя в „Преди обед” преди дни. Никога не се месела в живота на Рая, нито пък Рая си позволявала да се меси в живота на майка си. Запитана за тези отношения, от устата на актрисата, почти без да усети, изхвръкнаха думите: „Ако й кажа: не ми харесва човекът, с когото живееш?”. След това тя явно осъзна, че по този начин е издала реалното си отношение към Явор, и побърза да замаже думите си, допълвайки: „Не ми харесват тези роли! Какви са тези избори, които правиш? Откъде накъде? Мога да й дам съвет, но изборът е неин”, отбеляза Демирова.

Това е първият път, в който майката на Рая Пеева, очевидно без да иска, допусна отношението й към Явор Бахаров да избие на повърхността. Досега тя винаги е крила истинското си мнение за скандалния актьор, който безспорно е талантлив, но от години има проблеми с пиенето, забранените вещества, полицията, а се е случвало да го задържат и за физическо насилие над жена му Рая. Въпреки това Красимира Демирова, както и бащата на Пеева – музикантът Пейо Пеев, не са си позволявали да се изказват публично срещу зет си. Преди време Георги Любенов дори директно попита Красимира дали харесва Явор Бахаров за мъж на дъщеря си и тя с половин уста му отговори, че щом дъщеря й го харесва, тя също го харесва. Явно малко е излъгала.

Иначе Демирова в последно време се е отдала основно на работа, йога и духовни практики. През пролетта тя преоткрила себе си, благодарение на пътуване до Индия. Актрисата, която заедно с Рая е водеща на предаването на Би Ти Ви „Кажи честно”, до днес носела в себе си „енергийната чистота”, която усетила в Индия. Според нея хората там вибрират на по-високи честоти, заради което страната е пречистваща. „Позволих си да се изкъпя в река Ганг и до днес усещам водата по себе си, усещам промяната, която ми се случи. Индия наистина задава страшно много въпроси, но дава и много отговори. Отидох, за да намеря отговор коя съм, да видя кой е този пъзел, наречен Красимира. Разбрах донякъде, но човек винаги е огромна загадка. Още не знам коя съм, но съм на път да се открия”, обясни Демирова. В Индия тя открила също, че е личен избор да си щастлив и свободен. Тя цитира Петър Дънов, чиито текстове често четяла: „Бъдете духовни, бъдете извисени, бъдете по-обрани, бъдете себе си!”, което се постигало с желание, самоконтрол и самонаблюдение. Заниманията с йога също помагали. Имала духовен учител, който в близост до София открил първия български ашрам (уединено място за живеене в мир). „Събираме се лятото в събота и неделя, правим йога практики, медитации, храним се с изключително вкусна индийска храна”, разказа Красимира. Тази храна най-често била вегетарианска. Всяка неделя актрисата ходела на планина в компанията на 4 свои приятелки. „Прегърнеш едно дърво, кажеш му какво ти е... то вземе, че увехне”, шегува се Демирова.

Явно йога практиките, медитацията и позитивното отношение към света й помагат да се справи с мисълта, че дъщеря й вече близо 10 години живее с човек, който непрекъснато се навира между шамарите и редовно завлича и нея в тинята. През пролетта тръгна слух, че двамата са се разделили. В края на лятото обаче стана ясно, че отново са заедно.