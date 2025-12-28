Гала лекува жесток ревматизъм в санаториум, показа се по халат

В едно от последните предавания „На кафе“, водещата Гала лъсна в ефир по халат. Тя се включи на живо от луксозен хотел, в който е отседнала, за да лекува свои болежки. Дори разходи зрителите из комплекса, за да им покаже минералните басейни и стаите, в които се подлага на процедури.

Въпреки че Гала, която на 13 февруари ще празнува 59-ия си рожден ден, не говори за здравословното си състояние, тези, разпознали луксозния хотел, със сигурност са се досетили защо е отседнала в него. Медицинската програма в хотела включва пакети с процедури за лечение и профилактика на хора с проблеми в опорно-двигателния апарат. Пациентът избира пакет след индивидуална консултация със специалист. Според източници на „Уикенд” плевенчанката има ревматизъм и артрит, които я мъчат от около година. Напоследък обаче, когато времето рязко застудя, болките станали непоносими.

„В Павел баня съм, където Дарко ми каза, че е мястото, на което задължително трябва да отида, за да се справя със здравословния си проблем”, каза Гала, загърната с халат, когато се включи на живо в „На кафе”, за да разведе зрителите из хотела.

Препоръчал й го, както тя изтъкна актьорът Дарин Ангелов който е сред панелистите в предаването.

Гала сподели, че се топва в басейните с минерална вода сутрин рано и вечер късно. Водещата се наслаждава на спокойствие, което нито веднъж не било нарушено от скачащи с викове в басейните. Затова е доволна, че може да съчетае лечението си с почивка.

През деня Гала е на терапии. Много от тях са в отделението за водолечение, в което водещата въведе зрителите. Даже показа лечебната вана, в която след включването си в предаването ще се потопи. „Тя е с много магнезий, който пък се надявам на мен да ми помогне”, сподели Гала. Тя изтъкна, че е много впечатлена от разнообразните терапевтични процедури. Разбира се, предлагали се и процедури, които са релакс. Гала още не е стигнала до тях, а много ги харесва. Така че вероятно ще намери време и за тях до края на престоя си.