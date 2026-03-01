Михаела Василева е финалистка в „Ергенът”

Михаела Василева е сигурна финалистка в петия сезон на „Ергенът”, доверяват от кухнята на шоуто.

Съвсем неволно блондинката също се издаде, споделяйки в инстаграм кадри от партито на екипа в Шри Ланка по случай приключването на шоуто, които вече са изтрити. Така стана ясно, че наистина е стояла до края.

Снимките на предаването вече свършиха, но финалът за зрителите ще се излъчи след няколко седмици. Въпреки че правилата на продукцията изискват имената на победителките да останат тайна, Михаела без да иска сама потвърди, че е спечелила сърцето на най-младия ерген Марин. Между двамата се забеляза химия още на първата им среща, а общите им моменти в шоуто досега показват, че наистина се харесват. Предстои да видим дали връзката им ще продължи и извън светлините на прожекторите.