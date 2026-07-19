Мика се върна в Маями след 6 години в България

Мика Стоичкова прекара няколко години в родината, колкото да се влюби и омъжи, и отново се е завърнала в САЩ, научи „Уикенд”. Вече повече от месец голямата дъщеря на футболната легенда Христо Стоичков живее на адрес отпреди пандемията – в Маями. С нея е и вторият й мъж Мартин Трайков.

Чаровната дъщеря на Камата премести постоянния си адрес от Маями в София преди близо 6 години. Причина за завръщането й в родината беше пандемията. В САЩ ограничителните мерки бяха жестоки, докато у нас положението се оказа малко „по-хлабаво”, което накара цялото семейство да се пренесе обратно на родна земя. За тези години Мика успя да се влюби и да сключи брак със симпатичния млад архитект Мартин Трайков. Всички мислеха, че двамата ще останат за постоянно в България, но преди броени седмици са си събрали багажа и са отлетели зад океана. Тези дни Мартин празнува рожден ден и Мика го поздрави в социалните мрежи с мили и леко шеговити думи, показвайки обща снимка с него от Маями. Изглежда, младото семейство се е отдало там на плажуване, яхти и любов. „Честит рожден ден на човека, който ме намери… и вече няма връщане назад. Човека, който никога не знае къде са ключовете… дори когато ги държи в ръката си. Човека, който винаги казва „тръгваме след 5 минути”… и тръгваме след 40. Човека, който все още изглежда добре... на светло, на тъмно, и всеки един момент, когато го погледна. Благодаря ти, че правиш живота ми по-весел. Моят човек. Моят хаос. Обичам теб”, написа Мика в социалните мрежи.

Три дни по-рано пък тя беше рожденичка, навърши 38 години. Тогава Мартин се отчете с публичен поздрав и обяснение в любов: „Честит рожден ден на жената, която владее магията да създава уют, топлина и щастие! Прекрасна съпруга и невероятна майка! Ти си всичко за нашето семейство. Благодаря ти за грижата, за споделените моменти и за комфорта на нашия общ свят. Бъди здрава и все така сияйна! Обичам те!”, написа архитектът.

Ако се съди по тези посвещения, семейството, което вдигна тайна сватба преди 2 години, е изключително щастливо. С тях в САЩ, логично, е и дъщерята на Мика – Миа, която през септември навършва 10 години. Самият Христо Стоичков също е в Маями заедно с половинката си Христина, като се смята, че основната причина за това е световното първенство по футбол. Камата често е засичан по стадионите като зрител, а членовете на семейството му също използват всеки удобен момент, за да гледат мачовете на живо. Известно е, че Мика започва телевизионната си кариера преди години именно в коментарни спортни студиа, а да гледа футболни мачове до днес е голямо удоволствие за нея. В САЩ е и по-малката й сестра – Христина. Стоичков показа в социалните мрежи как се забавлява с децата им – своите внуци Миа и братовчед й Христо младши, който скоро става на годинка.