Мира Добрева не вярва, че отново ще срещне любовта

Мира Добрева е посветена изцяло на децата си, на работата си и домашния си любимец Найро.

Темата за любовта за нея изглежда приключена. Водещата не крие, че с режисьора Жоро Торнев са имали дългогодишни проблеми в брака си. Още по време на участието си в шоуто „ВИП Брадър” ефектната блондинка призна, че е хващала съпруга си в изневяра, и то нееднократно.

„Това беше изключително тежък период за нас. Трудно се изживява подобно предателство, но въпреки всичко простих”, споделяла е Добрева. Макар че двамата си дали втори шанс, различията между тях се оказали непреодолими и преди няколко лета заживели отделно, но без да се развеждат официално.

Мира вече е на 53 години и не вярва, че тепърва ще срещне друга любов. „Нямам и желание да допускам нов човек в живота си”, категорична е тя.

