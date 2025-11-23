Мирела от „Трейтърс” се събра с гаджето в САЩ

„Трейтърката” Мирела Илиева се събра с гаджето си в САЩ. Двамата с актьора Юлиан Костов обикалят забележителности зад океана, след като бяха разделени повече от месец. „Толкова много ми липсваше”, написа Мирела в социалните мрежи, като показа снимка с любимия си край Ниагарския водопад.

Двойката прекарва доста време разделена в различни държави, тъй като Юлиан в момента е зает с мюзикъл в Лондон, в който има роля, а красавицата от „Трейтърс: Игра на предатели” учи актьорско майсторство в София. Очаква се скоро да гледаме Костов по Нова тв в новата викторина „Дъ флор (Подът)”, на която ще е водещ. Предаването ще тече на запис, а записите отдавна вече са направени в студио в Нидерландия. Така че двамата артисти поддържат връзка от разстояние, срещайки се от време на време на различни места по света, като се случва да участват и в едни и същи проекти като например сериала„Майките” на Нова тв и световния хит „Белият лотос”. Явно поне засега това подхранва любовните искри.