Миски превърнаха модния подиум в надежда за деца без родителска грижа

Благотворително модно ревю в подкрепа на деца, останали без родителска грижа, събра популярни личности от света на модата, бизнеса и изкуството. Инициативата бе организирана от Татяна Мирошина – Miss Earth Bulgaria 2024 и Miss Charm Bulgaria 2025, която чрез своята фондация Hand4Hope набра средства за деца до 2-годишна възраст, настанени в къщи за временно настаняване под закрила.

По време на събитието Мисис България Мариана Иванова представи своята нова лятна колекция, а певицата Лорета Димитрова се включи с благотворителна музикална програма.

Събраните средства ще бъдат използвани за закупуването на пюрета, памперси, адаптирано мляко и други необходими консумативи за децата. Освен това те ще получат играчки и подаръци по случай Международния ден на детето – 1 юни.

Организатори на събитието са Стефан Банюс и Дейвид Айтов, а лице на модната вечер бе Татяна Мирошина.

„SOFIA GOLDEN LEGACY“ е пример за това как бизнесът и обществеността могат да се обединят в защита на живота и детството“, споделят организаторите на събитието.