Моника Валериева си сложи филър за първи път! Вижте къде https://hotarena.net/az-jenata/monika-valerieva-si-slozhi-filar-za-parvi-pat-vizhte-kade HotArena.net

Моника Валериева метна към фенската си маса бомбата, че тези дни е поставила първия филър в живота си.

Новината определено изненада широката публика, защото плеймейтката мени често визията си. Въпреки това тонът й е толкова развълнуван, като на тийнейджърка, току-що целунала се за сефте, пише „България Днес“.

Познайте в коя част на лицето челото!", написа огнената брюнетка. Красавицата поясни, че посочва мястото на поставянето на филъра за онези, които няма да разберат на какво се дължи нейното заоблено чело, което придава бейби фейс“, и „малкото й носле".