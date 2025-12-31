Последни
Славена Вътова разкри мечтите си за 2026-та

Славена Вътова посреща 2026-та с кристално ясна мечта – спокойствие, пише България Днес. За нея тази дума е цяла вселена от желания: желязно здраве, професионален възход, искрена радост и сподолена любов.

Чаровницата не просто желае – тя знае как да го постигне, ясно да назове мечтите си и да работи за тях с постоянство. В деня преди новата година брюнетката създава личен плакат със свои желания, изобразени със снимки.

2026-та идва за Славена не като обещание, а като план – смел, осъзнат и готов да се сбъдне!  

 

