Грандиозна новина: Атижа се събра с Петър

Последните дни бяха разтърсени от новината, че скандалната Атижа от Биг Брадър се събра с Петър Енигмата – съквартиранта, с който се задяваха в Къщата, пише България Днес. Емблематичната двойка е отново заедно по повод обща фотосесия. На нея двамата позират гушнати сред зелени палми.

Специално за кадрите любимката на Азис облича изрязан бански, оставяйки на показ пищните си балкони. Петър също не ѝ отстъпва, намятвайки плажни шорти.

„Скоро“, пише загадъчно под кадъра Ати, намеквайки за нов проект.