Последни
Популярни
Горещи

Грандиозна новина: Атижа се събра с Петър

https://hotarena.net/az-jenata/grandiozna-novina-atizha-se-sabra-s-petar HotArena.net
HotArena.net
847
Грандиозна новина: Атижа се събра с Петър

HotArena.net
847

Последните дни бяха разтърсени от новината, че скандалната Атижа от Биг Брадър се събра с Петър Енигмата – съквартиранта, с който се задяваха в Къщата, пише България Днес. Емблематичната двойка е отново заедно по повод обща фотосесия. На нея двамата позират гушнати сред зелени палми.

Специално за кадрите любимката на Азис облича изрязан бански, оставяйки на показ пищните си балкони. Петър също не ѝ отстъпва, намятвайки плажни шорти.

„Скоро“, пише загадъчно под кадъра Ати, намеквайки за нов проект.  

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.