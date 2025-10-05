Натали Трифонова съхрани стволови клетки от бебето

Натали Трифонова, която роди преди броени дни, е решила да съхрани стволови клетки на сина си.

Това напоследък е много модно сред звездите и всички останали, които могат да си го позволят, тъй като се смята, че може да се ползва за лечение на тежки заболявания след години.

„Избрах да съхраня стволови клетки на моето момче. Надявам се никога да не се налага да ги използваме, но това дава поне мъничко спокойствие на всяка неспокойна майка (а ние всички сме такива, когато се отнася за здравето на децата ни)”, сподели в социалните мрежи младата майка. Много други родители избират Гърция за тази цел, но звездата от Би Ти Ви се е доверила на най-голямата банка за стволови клетки в България.