Нели Хаджийска заголи гръд в Тайланд, където посрещна Нова година с двамата си сина.

Блондинката се показа от плажа във фейсбук, като позира за снимките с леопардова рокля, която разкрива голяма част от пищния й бюст. Нели, която се разведе с бащата на децата си, е съчетала тоалета с чанта в същия десен.

Блондинката, която дълги години водеше с Меги Димчева предаването „Търси се” по Би Ти Ви, се похвали, че по време на ваканцията със синовете й плавали с кану, посетили будистки храм, хранили маймуни, посетили водно мюсюлманско селище и се любували на водопади в джунглата. „Благодаря на цялата Вселена, която плете зад кулисите нашите мечти! Мечтайте смело, създавайте във вътрешния свят красота и тя се материализира!”, призова Нели, която в последно време се занимава с духовни теми, които разглежда в подкаст, освен че организира и събития с изтъкнати гости.