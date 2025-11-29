Нети хвали Михаела Маринова за дебюта ѝ в "Кабаре"

Нети Добрева отправи сърдечни суперлативи към Михаела Маринова след участието ѝ в мюзикъла „Кабаре" в Националния музикален театър „Стефан Македонски".

Певицата и актриса публикува впечатленията си в социалните мрежи, където похвали целия състав, а за Маринова написа, че е „шеметна в първата си роля, първа въобще роля, а играе толкова искрено".

Нети изтъква още силното присъствие на Христо Сарафов, както и впечатляващата режисьорска работа на Валю Ганев. „Всички, всички на сцената се раздадоха докрай. Нямаше човек, който да не бъде истински и на 100%", споделя тя и препоръчва спектакъла от сърце.

Под поста Михаела Маринова лично ѝ благодари с думите: „Огромно благодаря! Обич!"