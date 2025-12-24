Последни
Популярни
Горещи

Майката на Вулева захапа Лили Иванова

https://hotarena.net/az-jenata/maykata-na-vuleva-zahapa-lili-ivanova HotArena.net
HotArena.net
161
Майката на Вулева захапа Лили Иванова

HotArena.net
161

Людмила Захажаева потвърди с последния си пост в социалните мрежи, че хлевоустата й щерка Албена Вулева се е метнала на нея, пише България Днес.

Веднага след големия концерт на Лили Иванова в зала 1 на НДК родената в Санкт Петербург риалити героиня си позволи словесна атака срещу примата, видя „България Днес“.

Рускинята помести видео на героически удържащата се на 15-сантиметрови токове на сцената естрадна легенда и написа отдолу: „Нужно ли е?“. С този въпрос майката на водещата на миналото в архив шоу „Сигнално жълто“ отприщи цяла лавина от коментари за възрастта и физическата кондиция на поп иконата.

Напук на тригера за вербалните атаки, пуснат от Захажаева, Лили пожъна нестихващите аплодисменти на публиката, неопровержимо доказателство, че остава първата и най-голямата в българската естрада.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.