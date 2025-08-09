Никол Станкулова на 38: Събирам емоции, а не подаръци

"Събирам емоции, а не подаръци. За мен те са много по-значими“, сподели пред „България Днес“ Никол Станкулова, която празнува рожден ден вчера.

Красавицата с умиление си спомня всеки свой празник заради прекрасните моменти, които е прекарала с близките си. Най-ярък остава 30-ият й рожден ден. За него топсиноптичката си спомня: „Бях бременна тогава. Направихме щур купон, поканих много хора - около 70-80 човека“.

Тази година обаче Никол залага на скромно тържество в компанията на най-близките си приятели. Тя избра да не сподели къде е било партито, но по всяка вероятност не е празнувала в столицата Деня преди повода тя прекара в пътуване. „За празника си пожелавам здраво време -и в държавата ни да е здраво времето. Да вали дъжд, когато трябва, да има сняг, когато му се полага, когато трябва - да е топло, за да върви природата в нормален ред“, обясни чаровницата.

Никол е истински родолюбец и не би сменила работата и страната си за нищо на нещо различно от която и да е точка, пак щях да избера да съм синоптичка в България", с усмивка на лице отвърна лъчезарната Никол и поясни, че е сбъднала мечтата си.