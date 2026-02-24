За трети път: Захари Бахаров влиза в затвора

Захари Бахаров влиза в затвора за трети път в главна роля.

Това се случва в „Бъркани яйца“ - режисьорския дебют на Даниел Върбанов, когото досега познавахме като актьор — Баян във „Войната на буквите“, кастинга за ролята на Христо Стоичков по NOVA.

Захари Бахаров влезе артистично за пръв път в затвора при снимките на „Дзифт“. Втория път го направи за шестия сезон на „Под прикритие“, чиято премиера предстои.

Снимките на „Бъркани яйца“ са били в истински затвор и на екипа е било интересно да се потопят в тази атмосфера.

Пред „Телеграф“ продуцентът и режисьор Даниел Върбанов отбеляза: „Както винаги, Захари Бахаров се справи брилянтно. Когато той ти се навие на акъла, оттам насетне го оставяш да направи това, в което е най-добър“. „В един перфектен свят“ искахме Захари Бахаров да играе тази роля и опитахме, не знаехме дали ще се съгласи. Явно в момента сме в перфектна среда, след като той се нави“ -добави режисьорът. Доста след снимките на „Войната на буквите“, където двамата играят се случила уговорката.

Разказът в „Бъркани яйца“ е за мъж, който няколко часа след излизането си от затвора се забърква в ново престъпление. „Това е филм, който не е много лесен за преразказване“, поясни режисьорът. Проектът е късометражен и вече е завършен.