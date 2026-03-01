Слави носи яке за $13 000 (СНИМКИ)

Лидерът на ИТН Слави Трифонов се появи с ултралуксозно яке за близо 13 000 долара.

Става дума за кожен модел на френската модна къща „Берлути”, който в официалния сайт се предлага за 12 700 долара. Кафявото яке с характерна патина и изчистена кройка е част от високия клас мъжка линия на марката и се отличава с фина ръчна обработка на кожата. На едно от последните си появявания във фейсбук Трифонов беше нагизден именно с въпросния модел.

Луксозната придобивка рязко контрастира с иначе семплия му стил, който обикновено залага на черни тениски и изчистени дрехи тип мутра от 90-те. Цената на якето се равнява на стойността на малък автомобил у нас и предизвика вълна от коментари в социалните мрежи.