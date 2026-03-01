Изплува връзката на Радев с Ваня Григорова в Силистра

„Солидарна България” събрала на миналите избори двете звезди на бившия президент

Пет хиляди лева е спечелил с ума си новият губернатор на Силистра Димитър Караджов след участие в предаването „Стани богат”, научи „Уикенд”. Току-що назначеният от служебното правителство областен управител, за когото се говори, че е от квотата на експрезидента Румен Радев, се състезавал за тогавашната награда от 100 000 лева. Участието му било миналата година в средата на април, но въпросът за 10 хиляди лева го спънал.

Той бил от библейско естество и касаел къде точно в свещената книга е написано, че числото „666” е дяволското, а губернаторът не успял да се сети, че пасажът е от „Откровение” на Свети Йоан. Така Ники Кънчев му дал чек само за пет хилядарки. Караджов е от малцината неизвестни лица, успели да спечелят назначение на ключова позиция от кабинета „Гюров”.

Днес новоназначеният за областен управител се говори, че има шанс да изкарва много повече от 5 бона, тъй като със сигурност ще е ключова фигура и в бъдещите планове на Румен Радев и вероятно и водач на листата на партията му в Силистра. Това обаче означава, че ще се наложи да си вземе отпуск буквално минути след назначението си. Двамата с Радев имат нежна свръзка, разказаха запознати - общинската съветничка и неуспяла кметица на София Ваня Григорова. Малцина знаят, че Григорова и Караджов се състезават на миналите избори заедно в коалиция „Солидарна България”, създадена от смуглата съветничка и в комплект с Мая Манолова. За двете хетери се знае отдавна, че са беквокалистки на Румен Радев далеч преди въпросните избори и сигурни участнички в бъдещия му проект срещу статуквото. Караджов пък е лицето на Силистра на „Солидарна България” и двамата с Ваня Григорова играят на вота с бюлетина №9, но успехът им не е достатъчен да ги вкара в парламента.

Другаде успяват да влязат и двамата - под кожата на бившия държавен глава, а заради близостта с общинарката Караджов е награден и с благосклонността на Радев. Той е един от малкото, даже единственият областен управител, който не носи на челото си дамгата ПП-ДБ, което възмути с писък останалите политически партии. За „Солидарна България” пък отново се заговори като за формацията, с която уж Радев щял да ходи на избори. В последно време партиите, с които летецът е спряган, че ще се яви на вота, приближават по брой спекулациите как ще се нарича партията му.