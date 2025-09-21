Последни
Нора Недкова чука 32 на купон в Истанбул

Нора Недкова ще стане на 32 години в Истанбул, научи „Уикенд” от самата нея. Знаменитата плеймейтка ще пристигне край Босфора ден преди празника си.

„На 27 септември тръгвам натам, а на 28-и ще е купонът. Дълго време мислих къде да почерпя приятелите ми и накрая реших, че Турция е идеалното място. Ще присъстват доста хора, затова нямаше да е удобно партито ми да е далеч от България. Можеше и в Гърция да го направя, но там по принцип не ходя”, сподели ни варненската красавица. И допълни, че през пролетта и лятото е попътувала бая из света. През май и юни прекарала няколко седмици на Лазурния бряг във Франция, дори била сред ВИП гостите на фестивала в Кан.

