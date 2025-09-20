Последни
Популярни
Горещи

Олимпийска шампионка продава ябълки и грозде

https://hotarena.net/az-jenata/olimpiyska-shampionka-prodava-yabalki-i-grozde HotArena.net
Румен Димитров
1057
Олимпийска шампионка продава ябълки и грозде

Румен Димитров
1057

Да продава плодове и зеленчуци се кани легендарната лекоатлетка Йорданка Благоева.

Благоева се състезава 20 години, като има два олимпийски медала за България и световен рекорд във високия скок.

На 78 години Йорданка Благоева не спира да предизвиква духа и тялото си. Радва се на петима внуци, продължава да ходи боса и тази година има голям урожай от плодове и зеленчуци.

„Природата беше много благосклонна към нашето семейство – всичко роди толкова много. То като няма – няма, ама сега има много. Обмислям да отида на пазара в Самоков и да продам ябълки, киви, грозде, домати – всичко, което ми се роди тази година“, казва Данчето.

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.