Олимпийска шампионка продава ябълки и грозде

Да продава плодове и зеленчуци се кани легендарната лекоатлетка Йорданка Благоева.

Благоева се състезава 20 години, като има два олимпийски медала за България и световен рекорд във високия скок.

На 78 години Йорданка Благоева не спира да предизвиква духа и тялото си. Радва се на петима внуци, продължава да ходи боса и тази година има голям урожай от плодове и зеленчуци.

„Природата беше много благосклонна към нашето семейство – всичко роди толкова много. То като няма – няма, ама сега има много. Обмислям да отида на пазара в Самоков и да продам ябълки, киви, грозде, домати – всичко, което ми се роди тази година“, казва Данчето.