Изписаха Кристина от “Един за друг” и бебето

След едноседмичен престой в болница Кристина Димитрова от „Един за друг“ и новороденото й се прибраха у дома, пише Телеграф.

„Случайно или не, изписването ни се падна на Игнажден. Поверието гласи, че на този ден се гадае каква ще бъде следващата година според това кой ще влезе първи в къщата. Е, в нашия дом влезе най-чистото, невинно и съвършено създание - Виктория. Баща й прекрачи прага с нея на ръце, след тях бях аз, a после и най-близките ни хора“, написа майката в Инстаграм, показвайки бебето и детската му стая.

Риалити героинята не разкри какво е наложило по-дългия престой, но благодари на екипа и всички, погрижили се за нея и дъщеря й.

