Краси от „Ергенът“: Ще се подложа на детектор на лъжата (+ Спах с Шермин и Киара)

Красимир Томов от „Ергенът: Любов в рая“ е твърдо решен да се подложи на детектор на лъжата заради твърденията на Киара, че е искал да заложи годежния пръстен и да си поделят парите, пише Intrigi.bg.

„Това са пълни лъжи и аз съм готов още сега да се подложа на детектор на лъжата, за да докажа истината. Единственият път, в който споменах подобно нещо, беше още във Вилата. Казах на останалите участници, че ако не им се получи и не искат пръстенът да им носи лоши спомени, могат да го продадат на мен, ще ги изкупя всичките“, заяви Краси.

Припомняме, че по време на гостуването на Томов и Киара в „Преди обед“ фолк певицата заяви, че са се раздели именно заради настояването му да заложат пръстена. Според Краси, причината е друга – Киара се опитвала да го използва за „касичка“, като искала от него 30 000 лева за нов клип и 5000 лева за екстеншъни.

Попитан в блиц въпроси пък с какво ще го запомнят зрителите, отговаря: „За съжаление, с това, че съм прах 3 пъти в предаването. Такъв съм си… обичам да ми е чисто“. За тези, които не са следили „Ергенът: Любов в рая“, ще разясним, че там прането се превърна в метафора на секс. Още в първите дни, скандалната Емили извика Краси под претекст, че не може да си намери праха за пране. Двамата се усамотиха на място, където няма камери, и правиха секс, а пъшканията ясно се чуваха от микрофоните им.

В последствие Краси на няколко пъти се усамотяваше и с Ана-Шермин в банята, където според нея само са си приказвали. Бизнесменът обаче развенча този слух, признавайки, че е „прал“ не само веднъж, а цели три пъти. Третата „перачка“ явно е Киара – неговата последна избраница.