Порносайт спасява от глад актриса от "Хари Потър"

Снимки в порносайта "Онли фенс" спасяват актриса от "Хари Потър" и четирите й деца от глад и мизерия, пише България Днес.

39-годишната Джеси Кейв, която играе Лавендър Браун в три филма от поредицата, признава, че платформата спасява семейството й финансово и печели на месец много повече пари, отколкото за цяла филмова кариера. Тя създава профила си през 2025 г., след като изпада в тежко финансово положение.

Първоначално планира да събере само 5000 паунда, но година и половина по-късно продължава да публикува.

Кейв не се съблича пред камерата, а предлага нишово фетиш съдържание, посветено на дългата й коса. По думите й в особено успешен ден приходите й достигат 20 000 долара.